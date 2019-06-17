الدفاع الروسية: اعتراض قاذفات أمريكية اقتربت من الحدود

17 يونيو 2019 - 11:00 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلات طراز "سو-27" تابعة لها، اعترضت، الإثنين، قاذفات أمريكية اقتربت من حدود البلاد.



وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن القاذفات الأمريكية من طراز "بي-52 إتش" اقتربت من حدود البلاد، قادمة من جهتي كل من البحر الأسود وبحر البلطيق، وإن طواقم مقاتلات "سو-27" من تشكيلة قوات الدفاع الجوي اعترضتها، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".



وأشار البيان إلى أنه لم يحدث أي انتهاك للحدود الوطنية، وأن تحليقات الطائرات الروسية جرت بمراعاة القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي، دون تفاصيل إضافية.



ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، بشأن ما ورد في بيان وزارة الدفاع الروسية حول الواقعة.

