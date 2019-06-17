إمام مسجد نيوزيلندا: "رأيت الصراط والجنة والنار"

17 يونيو 2019 - 11:00 م

قال الشيخ جمال فودة، إمام مسجد نيوزيلندا الذي شهد الهجوم الإرهابي الذي راح ضحيته 51 شخصًا، إنه لم يخرج من المسجد أثناء الهجوم الإرهابي، واختبئ بداخل المسجد، متابعًا: "العناية الإلهية أنقذتني من الهجوم الإرهابي".



وأضاف "فودة"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين،: "كنت لا أستطيع التنفس من الدخان ومن حالة الذعر بعد إخراجي، وكنت على يقين بأنني ميت وتذكرت الله عز وجل والآخرة ورأيت الصراط والجنة والنار وأني معروض على الله، واستبشرت أني معروض على الله في هذا الوضع".

