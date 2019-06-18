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البنتاغون يكشف معلومات خطيرة بشأن هجوم خليج عمان

عرب وعالم

ناقلة نفط
ناقلة نفط

المصريون ووكالات

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نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الإثنين، صورا جديدا قالت إنها تعزز من صحة اتهام الولايات المتحدة لطهران بتنفيذ الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان، الخميس الماضي.
وتقدم هذه الصور مزيد من التفاصيل حول الهجوم الذي زاد من التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران، حسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وقالت الوزارة في بيان مرافق للصور إن "إيران مسؤولة عن الهجوم استنادًا إلى أدلة الفيديو والصور والكفاءة اللازمة لسرعة إزالة الألغام الأرضية غير المنفجرة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الإيرانية، غير أنها نفت اتهامات سابقة في نفس الموضوع.
والجمعة، نشر البنتاغون مقطعا مصورا قالت إنه لمجموعة من الحرس الثوري الإيراني تقوم بإزالة لغما غير منفجر من هيكل إحدى الناقلتين المستهدفتين.
وصباح الخميس، تعرضت ناقلتي نفط لتفجيرات في مياه خليج عمان، وتم إنقاذ طاقميهما المكون من 44 شخصًا.
ويأتي الحادث بعد شهر من إعلان الإمارات تعرض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة بالإمارات، ثم تأكيد الرياض، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات.
وحملت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، في مايو/أيار الماضي، إيران أيضا المسؤولية عن تلك الهجمات. 

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