واشنطن تحذر إيران من هذا الأمر الخطير

18 يونيو 2019 - 12:40 ص

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إيران من تجاوزها للحد المسموح به من تخصيب اليورانيوم.



جاء ذلك على لسان متحدثة الوزارة، مورغان أورتاغوس في مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن.



وأضافت أورتاغوس: "لا يمكننا التسامح مع الابتزاز الإيراني بامتلاك السلاح النووي".



وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد لهذا السبب بالضبط إبرام اتفاق جديد وأفضل، بدلاً من الاتفاق النووي مع إيران.



وبيّنت أن الإدارة الأمريكية سترد بأقصى العقوبات على إيران عند أي خطوة صغيرة حيال امتلاك السلاح النووي.



وفي وقت سابق، الإثنين، هددت إيران، بتجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي من مخزونات اليورانيوم المخصب، حال لم تتلق ردا من الدول الأوروبية للمحافظة على الاتفاق النووي .



وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، في مؤتمر صحفي، إن بلاده زادت من كمية إنتاج اليورانيوم المخصب إلى 4 أضعاف بنسبة 3.67%، وهو الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي، إلا أنه قال إن إنتاج بلاده من اليورانيوم المخصب سيزداد "بوتيرة متسارعة".



وأوضح أن "إيران ستتخطى مستوى 300 كغم من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).



وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة، قبل أكثر من عام، من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف، المبرم في 2015.

