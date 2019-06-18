» ليبيا.. تجدد الاشتباكات في محيط العاصمة طرابلس

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تجددت اشتباكات عنيفة بالمدفعية الثقيلة في محاور القتال جنوبي العاصمة الليبية طرابلس مساء الاثنين.

وقال مصدر عسكري إن الاشتباكات تركزت في محور "الخلاطات" و"عين زارة" بالقرب من الاستراحة الحمراء، وفقا لـRT .

وأضاف المصدر أنهم لا زالوا يحافظون على تمركزاتهم التي حققوها خلال اليومين الماضيين.

هذا وأعلنت "قوات حكومة الوفاق" أنها غنمت آليات عسكرية من "قوات الجيش الوطني"، بعد اشتباكات عنيفة في محور طريق المطار الدولي.

يشار إلى أن الطيران الحربي التابع للجيش الليبي يكثف تحليقه في سماء طرابلس ويشن عدة غارات جوية على مواقع في محيط العاصمة.


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