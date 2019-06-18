محامي «محمد مرسي» يكشف كواليس دفن جثته

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الرئيس الأسبق محمد مرسي

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خالد الشرقاوي - متابعات

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دفن الرئيس الأسبق، محمد مرسي، في الخامسة صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بأحد مقابر شرقي العاصمة القاهرة، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه، عبد المنعم عبد المقصود لوكالة أنباء "الاناضول".

وفي تصريحات هاتفية، أثناء بدء مراسم الدفن، أوضح عبد المقصود، وهو في الفريق القانوني لمرسيأنه "يتم الآن دفن مرسي بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة".

وأشار إلى أن أسرة مرسي تحضر مراسم الدفن وكذلك عدد من محامييه، وسط إجراءات أمنية مشددة، وغياب كامل لمناصري مرسي في ضوء التشديدات الأمنية.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته.

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.


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