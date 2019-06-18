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أول تعليق من «فيفي عبده» على أزمة حواجبها خلال «رامز في الشلال»

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فيفي عبده
فيفي عبده

خالد الشرقاوي - متابعات

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نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو "لايف" عبر حسابها على انستجرام، ردت من خلاله على حالة الجدل التي أثيرت بسبب إختفاء حواجبها في مقلب "رامز في الشلال" بعدما اختلط وجهها بالماء وذابت مساحيق التجميل من على وجهها.

واعترفت فيفي عبده في الفيديو أنها ليس لديها حواجب، وترفض أن ترسمها بـ "التاتو"، مشيرة إلى أنها تقوم فقط برسم الحواجب بمستحضرات التجميل على الطريقة التي تحبها.

وسقطت فيفى عبده ضحية لمقلب برنامج «رامز فى الشلال» والذي قدمه الفنان رامز جلال خلال شهر رمضان هذا العام، لتكون الضحية الأولى في البرنامج.

ويبدأ المقلب باستضافة فر?ق البرنامج ?حد نجوم الفن أو الر?اضة أو ا?ع?م، ويتم توص?لھ إلى مكان ما في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن ھنا تبدأ ا?ثارة والرعب للض?ف، ثم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أمام الض?ف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه

وتقوم فكرة برنامج "رامز فى الشلال" على ظهور رامز جلال خلال البرنامج ، متخفيًا في زي غوريلا بين الأدغال، بينما ضحاياه من النجوم يقاومون الأمواج، وتدافع المياه في الشلال، قبل أن يواجهون مصيرهم أمام الغوريلا المصطنعة، ليقوم «رامز» في النهاية بنزع الماسك من وجهه، ويكشف عن شخصيته للضحايا، الذين انهالوا عليه بالضرب.


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