» زوجة أرطغرل تتقدم بالطلاق لعدم التوافق مع زوجها

قدمت الفنانة التركية إسراء بيلجيتش التي قامت بدور زوجة "أرطغرل" في المسلسل الشهير، وزوجها وجوكهان توري، طلب الطلاق للمحكمة بقرار مشترك قبل أسبوع، ذكرة أن السبب هو عدم توافق شديد بينهما.

ونشر حساب يدعي "مشاهير تركيا" على "تويتر" صورة لـ"بيلجيش" وزوجها من حفل زفافهما، معلقة أن الزوجين أقدما على خطوة الطلاق بسبب عدم توافقهما معاً.

وتفاعل بعض رواد التواصل الاجتماعي، مع التغريدة، حيث جاءت التعليقات كالآتي:" خلاص درينا انك تطلقتي مبروك"،" والله واضح جدا مافي توافق".

وكان قد انفصلت الفنانة اسراء بيلجيتش عن طاقم عمل مسلسل "قيامة أرطغرل" في موسمه الرابع، بسبب تحضيراتها لحفل زفافها، لكن يبدو أن الحظ لم يرافقها بعد .