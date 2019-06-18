وزير الرياضة يكشف كواليس لقائه بـ"ماني"

18 يونيو 2019 - 03:12 م

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن لقائه مع السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول لم يكن مرتبا، بل جاء صدفة عند زيارته معسكر المنتخب السنغالي صباح اليوم الثلاثاء، في الإسماعيلية.

وقال وزير الرياضة، على هامش حضوره مؤتمر توعية الجماهير قبل وأثناء بطولة الأمم الأفريقية: "ساديو مانى أكد أنه سعيد للغاية بالتواجد في مصر، ونقل له إعجابه الشديد بالبلد والمواطنين الذي يحرصوا على الترحاب به دائما".

وأكمل: "مانى أشاد بالمعسكر في الإسماعيلية وأكد أنه أفضل من معسكر السنغال الماضي في إسبانيا، بل يوجد في مصر إمكانيات أفضل من الخارج".

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، التقى مع السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، في فندق إقامة أسود التيرانجا، وتناول وزير الرياضة الإفطار، مع اللاعب السنغالي، وجمع بينهما حوار قصير، داعب فيه "ماني" هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وزير الرياضة المصري، وأكد له أنه سيحصل على اللقب رفقة منتخب بلاده .

وكان السنغالي ساديو ماني، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، قد كشف عن رهان خاصة بينه وبين الدولي محمد صلاح، زميله في الفريق، بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال مانى في تصريحات صحفية: "اتفقت أنا وصلاح قبل بداية المباراة، بأنه في حال تمكنت من تسجيل هدف، سأهديه أسد، ولو سجل هو سيصطحبني في زيارة للأزهر الشريف في مصر ".

ويعتبر ماني أهم عناصر منتخبه في أمم أفريقيا 2019، والمرشح لتقديم أداء قوي في البطولة، حيث تعتبر السنغال من المنتخبات المرشحة بقوة للمنافسة على اللقب، إلى جانب المنتخب المصري.ولم تنجح السنغال في الفوز باللقب مطلقاً، فيما حصدته مصر لـ7 مرات، منها ثلاث مرات على التوالي بين 2006 إلى 2010 .