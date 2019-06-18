  • الثلاثاء 18 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر07:14 م
بحث متقدم
تفاصيل تعرض الفنان عادل إمام لحادث بتونس

عادل إمام يخرج عن صمته ويتحدث عن الأزمات الأخيرة

جمال خاشقجي

صدور أول تقرير أممي عن مقتل «خاشقجي»

مصطفى الرميد الوزير بحكومة المغرب

وزير إخواني يرد على فضيحة الملهى الليلي

بلاتيني

محامي «بلاتيني» يفجر مفاجأة عن اعتقاله وعلاقة قطر

محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"

تجهيز العروسة.. إنعاش جيوب «المولات» وخراب بيوت الأمهات

صلاح

تقرير إسرائيلي: «صلاح» يحمل حلم المصريين على أكتافه

الإعلامية رنا هويدي

رنا هويدي تصدم الجميع في أول ظهور لها

عمر البشير

مفاجأة فى التهم الموجهة للبشير

ابو تريكة

بسبب «أبوتريكة»..حفيظ دراجي يهاجم أحمد موسى

الحرارة

"الأرصاد" تكشف موعد بدء فصل الصيف

أحمد عيد يعلن اعتزاله كرة القدم

الرياضة

أحمد عيد عبد الملك ينضم للطلائع الجيش
أحمد عيد عبد الملك ينضم للطلائع الجيش

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

بدون سابق إنذار.. عمرو مصطفى يعلن اعتزاله

#

عمرو فهمي يفجر مفاجأة مدوية بشأن رئيس "الكاف"

#

نبوءة من شوبير عن حدث جلل سيحدث في كرة القدم المصرية

#

«الإفتاء»: هذا الأمر في كرة القدم يعد «قمار وميسر»

المصريون

الزمالك

احمد عيد

قرر أحمد عيد عبدالملك، صانع ألعاب الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بعد مسيرة طويلة ارتدى خلالها اللاعب قمصان أكثر من نادي في الدوري.

وحرص أحمد عيد على توجيه رسالة شكر لكل من سانده ودعمه في مسيرته بالملاعب، كاتبًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قرار الاعتزال، دون أن يشير إلى وجهته المقبلة.

وارتدى عبد الملك قميص كل من الزمالك وغزل المحلة واسوان، حرس الحدود وأهلي بني غازي الليبي وطلائع الجيش ووادي دجلة ووالجونة.

ويملك عبدالملك في رصيده من الألقاب 4 كأس مصر ولقب الدوري مع الزمالك موسم 2014 - 2015 ، ولقب لكأس السوبر، بالإضافة لتحقيق لقبين لكأس الأمم الأفريقية مع منتخب مصر 2008 – 2010، ومشاركته مع الفراعنة في بطولة كأس القارات عام 2009.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

أين إسرائيل مما يجري في الخليج؟!

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» «ميدو» يكشف مفاجأة عن استدعائه للتحقيق
» مطار القاهرة يتسلم 11 جهاز ماسح ضوئي
» أحمد عيد يعلن اعتزاله كرة القدم
» الملك سلمان يأمر بقتل سعودي اختطف طفلة واغتصبها
» فيديو.. "رعشة" تصيب "ميركل" أثناء لقاء الرئيس الأوكراني
» زوجة أرطغرل تتقدم بالطلاق لعدم التوافق مع زوجها
» الصين تحذر من هذا الأمر الخطير في الشرق الأوسط
» الانتقالي السوداني: تشكيل حكومة كفاءات لإدارة شئون البلاد
» الرئيس البيلاروسي لـ"السيسي": لن تندموا على تعاونكم معنا
» بدل الورود.. يلقي على زوجته التراب في حفل زفافهما
» الكشف عن برنامج افتتاح "البطولة الأفريقية"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة؟

  • عشاء

    08:36 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:39

  • مغرب

    19:06

  • عشاء

    20:36

من الى
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات
بداية ونهاية.. سقوط ثانى رئيس إخوانى