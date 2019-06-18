رنا هويدي تصدم الجميع في أول ظهور لها

18 يونيو 2019 - 05:31 م

ظهرت الإعلامية الشابة رنا هويدي، لأول مرة بعد إخلاء سبيلها في قضية «الفيديوهات الإباحية»، بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بوشم على ظهر عارٍ، لجملة مخلدة عن المسيح عليه السلام: من منكم بلا خطيئة فليرجمني بحجر".

وهو ما شكل صدمة لدى عدد كبير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر بعضهم أن الصورة لها، وكيف تظهر جسد عار بعد الفضيحة التي لاحقتها بدلا من الستر والندم، في حين استنكر بعضهم توصيل رسالتها عن طريق جسد عار أيضًا، مهاجمين الإعلامية بشكل عنيف.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة 6 أكتوبر، قررت مطلع الشهر الجاري، إخلاء سبيل الإعلامية رنا هويدي، بكفالة 50 ألف جنيه، على خلفية اتهامها في قضية الفيديوهات الجنسية الفاضحة التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



