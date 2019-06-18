محامي «بلاتيني» يفجر مفاجأة عن اعتقاله وعلاقة قطر

18 يونيو 2019 - 06:01 م

نفى الفرنسي ميشيل بلاتينى الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الموجهة إليه بقضايا فساد تتعلق بتنظيم مونديال 2022 فى قطر.

وأكد محامى ميشيل بلاتينى، فى تصريحات نشرتها قناة العربية الإخبارية، أن موكله معتقل لأسباب تقنية، وعلى استعداد للرد على كل الأسئلة بشأن الاتهامات.

يشار إلى أن السلطات الفرنسية، ألقت القبض، اليوم الثلاثاء، على الرئيس السابق للاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا ميشيل بلاتينى، فى إطار التحقيقات بملفات الفساد المتعلقة بتنظيم مونديال 2022 فى قطر.