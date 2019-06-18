"المالية" تصدر سندات بعملات آسيوية

18 يونيو 2019 - 06:07 م

كشف خالد عبدالرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، تخطيط وزارة المالية، لطرح سندات بعملات أسيوية خلال العام المالي المقبل، الذي يبدأ في يوليو 2019.

وقال "عبدالرحمن"، لوكالة "رويترز"، إن مصر تخطط لإصدار سندات دولية باليوان الصيني أو الين الياباني أو الوون الكوري الجنوبي في السنة المالية المقبلة.

وأوضح عبدالرحمن، على هامش مؤتمر يورومني: أننا ندرس إصدار "سندات" باندا أو ساموراي أو بعملة كوريا الجنوبية، مؤكدًا أن اختيار العملة سيعتمد على عوامل من بينها حجم طلب المستثمرين والتكلفة.