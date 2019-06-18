صدور أول تقرير أممي عن مقتل «خاشقجي»

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وكالات ـ محمد عبدالرحمن

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تصدر المحققة المعنية بقضايا الإعدام في الأمم المتحدة، غدا الأربعاء تقريرا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.

وحسب "رويترز" ذكر بيان أن محقق الأمم المتحدة للإعدامات خارج نطاق القانون، أغنيس كالامارد، ستقدم تقريرا حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم الأربعاء.

وقالت كالامارد، التي قادت لجنة تحقيق دولية في مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر الماضي، إن "جريمة وحشية "خططت وارتكبت" من قبل المسؤولين السعوديين".

وتعتقد وكالة المخابرات المركزية وبعض الدول الغربية أن ولي العهد محمد بن سلمان، حاكم المملكة العربية السعودية الفعلي، أمر بالقتل، وهو ما ينكره المسؤولون السعوديون.


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