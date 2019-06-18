» «ميدو» يكشف مفاجأة عن استدعائه للتحقيق

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المصريون

أحمد حسام

ميدو

الأعلي للاعلام

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، عن السبب وراء استدعائه للتحقيق من قبل المجلس الأعلى للإعلام.

وقال «ميدو» في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء كل الاحترام لقرار المجلس الأعلي للاعلام، ولكن الاستدعاء لابد أن يكون هناك أدلة واضحة وليس لمجرد كلام مشكوك في صحته.

وتابع خلال تصريحاته بأن الحساب يخص طفل عمره 12 عاما ومقيم في دبي وتواصل معي ومع زوجتي ويقول إنه قادر على اختراق أي حساب، ولن يتوقف عما يفعله إلا عندما يحضر إلى مصر ليلتقط معي صورة.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر استدعاء أحمد حسام ميدو، مدرب فريق مصر للمقاصة، للتحقيق معه فيما نسب إليه من نشر مواد تحمل سبًّا وقذفا، وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع وتثير الفتنة بين جماهير كرة القدم على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء "ميدو" للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو الجاري في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، للتحقيق فيما هو منسوب إلي حسابه الشخصي على الفيسبوك.

ورحل ميدو عن تدريب الوحدة السعودي في مارس الماضي بسبب هجومه على أحد جماهير الفريق وسبه بالأم، الأمر الذي تطور بشكل كبير في السعودية وطالب العديد من جماهير الوحدة اتخاذ قرار صارم مع ميدو، بعدها اتخذت إدارة الوحدة السعودي قرار إقالته، وتولى المهمة الفنية لفريق المقاصة منذ أيام.

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