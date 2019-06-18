ننشر تفاصيل اتصال«هنية» بزوجة «مرسي»

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أعلن مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" إسماعيل هنية، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا بحرم الرئيس السابق محمد مرسي، حيث قدم لها وللأسرة التعازي بوفاته.

ووفق بيان لمكتب هنية؛ فقد استعرض رئيس الحركة مواقف الرئيس الراحل تجاه القضية الفلسطينية والقدس وغزة في مختلف محطات جهوده في العمل العام سواءً نائبًا في البرلمان أو رئيسًا لجمهورية مصر العربية.

وقال البيان: "إنه جرى خلال الاتصال الإشارة إلى موقفه المحوري من العدوان الإسرائيلي ضد غزة في العام 2012م، والاتصالات اليومية التي كان يجريها معه آنذاك، ومتابعته اللحظية من أجل وقف ذلك العدوان وكبح جماح الاحتلال، والجهود السياسية والدبلوماسية من أجل القضية الفلسطينية في مختلف المحافل والمواقع، ودوره في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني، وذلك انطلاقًا من الموقف الراسخ للدولة المصرية الشقيقة في تبني ودعم الحقوق الثابتة لشعبنا الفلسطيني".

وأعلن التلفزيون الرسمي، الاثنين، وفاة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته بتهمة "التخابر مع حركة حماس".

وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.


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