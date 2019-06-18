موعد وصول منتخب غانا إلى مصر

18 يونيو 2019 - 08:46 م

تواصل مجموعة استقبال المنتخبات بلجنة المتطوعين مجهودها في استقبال الفرق خلال الساعات الماضية، حيث تم استقبال 13 منتخبا حتى الآن تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشددت جهاد عامر رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق على المجموعة المتواجدة في مطار القاهرة بضرورة التعامل الجيد والالتزام تجاه الضيوف والقيام بدورهم على أكمل وجه.

جدير بالذكر أن المنتخبات المشاركة في البطولة تتوافد على مطار القاهرة منذ أيام تستمر حتى يوم الجمعة المقبل وتحديدا وصول المنتخب الغاني.