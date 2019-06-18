الصور الأولى لبروفة حفل افتتاح أمم إفريقيا

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تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لبروفات حفل الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والذي يقام على إستاد القاهرة قبل المباراة الافتتاحية للبطولة بين منتخبي مصر وزيمبابوي من منافسات المجموعة الأولى.

وتمت عمليات تطوير مكثفة بإستاد القاهرة استمرت 6 أشهر نجحت خلالها الحكومة وشركائها من القطاع الخاص في تغيير شكل الملعب بالكامل والوصول به إلى مرتبة الملاعب العالمية.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 يوم الجمعة المقبلة وتستمر حتى المباراة النهائية يوم 14 يوليو المقبل.



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