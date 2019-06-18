الكشف عن كواليس جديدة بشأن تسليم هشام عشماوي

18 يونيو 2019 - 11:40 م

كشف الإعلامي أسامة كمال، في برنامجه «مساء dmc»، المذاع عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، كواليس خاصة في تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر من ليبيا.



وقال «كمال» إن عملية تسلم «عشماوي» للمخابرات العامة المصرية، الثلاثاء 29 مايو، عملية كبيرة جدًا، متابعًا: «مش مجرد تذكرة طيران من ليبيا للقاهرة، دي عملية كبيرة استدعت مشاركة رئيس المخابرات العامة، اللواء عباس كامل بنفسه لإنجاح الخطة».

