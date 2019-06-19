ميدو يفجر مفاجأة عن أزمته: ولد بيتواصل مع زوجتي ويبتزها

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الاهلى

ميدو

أكد أحمد حسام "ميدو" - المدير الفني لنادي مصر المقاصة - أنه يتقبل قرار المجلس الأعلى للإعلام بإحالته للتحقيق بعد منشور منسوب إليه يتضمن إساءات بالغة لجمهور الأهلي.

وقال "ميدو" في تصريحات لراديو 9090: "أحترم قرار المجلس الأعلى للإعلام وسوف أذهب لهم لكي أثبت بالأدلة والبراهين أن الحساب الذي تضمن سبابا لجمهور الأهلي لا يخصني من بعيد أو قريب".

وأضاف: "أعرف من يقوم بهذا الأمر، إنه ولد صغير يُدعى علي ومقيم في دبي، يتواصل مع زوجتي ويقوم بابتزازنا رسميًا، حيث يقول إنه قادر على اختراق أي حساب، ولن يتوقف إلا عندما يحضر إلى مصر ويلتقط صورة معي".

وتابع: "رغم احترامي للقرار لكن هذا لا يجوز .. وبخاصة أن الحساب ليس موثقا .. هذا قد يساعد على ابتزازنا كنجوم".

واستدرك: ""مستحيل أن أكتب هذا الكلام الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لست مجنونًا لأفعل ذلك، وتقدمنا ببلاغ ضد هذا الطفل لدى إدارة فيسبوك".

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