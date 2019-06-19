قانون جديد يتم تطبيقه في كأس الأمم بمصر .. فما هو؟

19 يونيو 2019 - 06:01 ص

تعتزم مصر تطبيق قرار جديد للفيفا في بطولة الأمم الأفريقية "كان 2019" ويعتبر هذا القرار من الأمور النادرة التي يمكن لجماهير القارة السمراء أن تراها.



و تنتهي الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تركيب أول محطة رصد جوي واقعي في العالم باستاد القاهرة خلال ساعات، تعمل بشكل تجريبي لحين التأكد من جاهزيتها تماما، قبل بدء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تعمل المحطة على إظهار درجات الحرارة والرطوبة على الشاشة أولا بأول بشكل لحظي داخل الاستاد، بشكل إلكتروني وتظهر درجات الحرارة بشكل مباشر على شاشة الاستاد.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من خلال محطة الرصد الجوية الجديدة باستاد القاهرة، يستطيع الحكم الرابع تطبيق تعليمات الفيفا إذا بلغت درجات الحرارة 35 درجة خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، يجرى إيقاف المبارة لمدة دقيقتين كل نصف ساعة ليتناول اللاعبين جرعة مياه، حرصا على أرواحهم، وتنفيذا لتعليمات الصحة العامة، كما أن وجود المحطة يوفر على الحكم السؤال عن درجات الحرارة، من حين لآخر، وهي هدية مصر لمنتحبات العالم المشاركة في البطولة.

وقال عبدالعال، حتى الآن لم نتخذ قرارا بشأن تركيب محطات رصد أخرى داخل باقي الاستادات التي تقام عليها بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أنه حال نجاح التجربة باستاد القاهرة، من المتوقع تركيب محطات مماثلة في جميع الملاعب التي تشهد مباريات البطولة الأفريقية خلال 48 ساعة فقط لتصبح جاهزة تماما بحلول عصر الجمعة المقبل.