  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:57 ص
بحث متقدم
عهد التميمي

إصابة عهد التميمي في حادث سير مع عائلتها

صلاح

رسالة قاسية من "صلاح" لريال مدريد

الجيش الاسرائيلي

حادثة تهز الجيش الإسرائيلي.. والشرطة تحقق

ارشيف

إطلاق سراح "بلاتيني" بعد استجوابه

ارشيف

طرد أستاذ جامعي بالسعودية أساء لقيادة المملكة

ارشيف

وصايا ثمينة من شيخ الأزهر لـ"صلاح"

فجر السعيد وعزة الجرف

السعيد لقيادة إخوانية: "شيلي البلوك وشوفي كيف أعزيكي"

ضاحي خلفان

خلفان: لن ننسى هذا الأمر للإخوان

الأهلي

أول تحرك رسمي من الأهلي لضم هذا النجم

الخارجية المصرية

الخارجية ترد على اتهامات أممية بشأن وفاة "مرسي"

صاروخ يهاجم مقرات نفط عراقية

عرب وعالم

العراق
العراق

وكالات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

السعودية تعلن اعتراض صاروخ باليستي باتجاه أبها

#

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ حوثي بمطار أبها السعودي

#

الكويت تعلن الطوارئ عقب حادث عمان

#

انفجار يستهدف ناقلة نفط ببحر عمان

قالت الشرطة العراقية إن صاروخًا سقط قرب مقرات عدة شركات نفط عالمية كبرى، بينها شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة في مدينة البصرة بجنوب البلاد، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة اثنين من العمال العراقيين.

وأضافت أن الصاروخ أصاب مقرات السكن والعمليات في البرجسية غربي البصرة، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكر مصدر أمني أن إكسون تعد لإجلاء نحو 20 من موظفيها الأجانب على الفور.

وقال مسئولون في مجال النفط إن من الشركات الأخرى التي تعمل في الموقع "رويال داتش شل" و"إيني" الإيطالية.

في نفس السياق، ذكر مصدر أمني، أمس، إن صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط في الجانب الأيسر من مدينة الموصل العراقية.

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت متأخر من الليل، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن صاروخًا من نوع كاتيوشا، سقط على مجمع القصور الرئاسية، في الجانب الأيسر من الموصل مركز نينوى شمال البلاد.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك"، منتصف ليلة اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ نوع كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات نينوى دون أضرار.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» صاروخ يهاجم مقرات نفط عراقية
» صورة غير متوقعة لنجم برشلونة بكوبا أمريكا
» خلفان: لن ننسى هذا الأمر للإخوان
» الأمير هاري يتسبب في سجن شاب 4 سنوات
» سر خطير وراء تراجع الليرة التركية
» اختفاء قائد "كوبا" بعد الهزيمة من المكسيك
» 80 دولة تستقبل السعوديين دون تأشيرة
» الزمالك يفرض غرامات مالية كبيرة على اللاعبين
» سر تحذير الأهلي للاعبي الفريق الأول
» نجل مطربة شهيرة يروي أغرب موقف جمعه بعمرو دياب
» أول تحرك رسمي مصري بعد أزمة المصريين في الكويت

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • ظهر

    12:01 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات