وصايا ثمينة من شيخ الأزهر لـ"صلاح"

19 يونيو 2019 - 09:58 ص

أجرى اللاعب محمد صلاح، المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، اتصالاً هاتفيًا بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب.

وقدم "الطيب" عدة وصايا لـ "صلاح": "أنصحك بالتمسك بالتواضع دائمًا فهو سبيلك إلى الارتقاء أكثر وأكثر، وأن تداوم على إسداء الخير وحب الفقراء، ومساعدة الضعفاء".

وأشاد شيخ الأزهر بأخلاق أبو مكة وتمثيله المشرف للمسلم الذي يعيش بالمجتمعات الغربية، داعيًا له بالتوفيق والحفظ والسداد.

وفي نهاية الاتصال، وعد صلاح الدكتور الطيب بالتمسك بالوصايا، وأنه سيجتهد دائمًا ليكون عند حسن ظن فضيلته ومحبيه وداعميه وأهله ووطنه.

ويستعد محمد صلاح مع زملائه لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر، في الفترة من 21 يونيو الجاري ولغاية 19 يوليو المقبل.