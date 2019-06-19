رسالة قاسية من "صلاح" لريال مدريد

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متابعات-علا خطاب

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أفادت مصادر مطلعة، بأن نجم ليفربول والمنتخب الوطنى، محمد صلاح، على رادار نادي ريال مدريد الإسباني، إلا أن التأخر في إتمام الصفقة، دفع "صلاح" إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة للريال لحثهم على حسم التعاقد معه.

وكشفت مصادر عن وجود خلافات بين إدارة ريال مدريد وإدارة ليفربول، حول القيمة التي يمكن الحصول بها على خدمات صلاح.

ووضع ريال مدريد 160 مليون يورو بخلاف الحوافز المالية الإضافية، نظير إتمام الصفقة، إلا أن إدارة ليفربول ترغب في الحصول على 200 مليون يورو كاملة للاستغناء عن صلاح.

وأبلغ محمد صلاح وكيله رامي عباس أن إدارة ريال مدريد في حال رفضها رفع العرض إلى 200 مليون يورو ستكون غير جادة في ضمه بالرغم من إعلانها المتكرر فى التعاقد معه.


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