بالفيديو.. حقيقة إصابة شيماء سيف بسرطان الثدي

أثار برومو برنامج "توأم روحي" للإعلامي نيشان، ضجة واسعة، حيث ظهرت الفنانة الكوميدية، شيماء سيف، خلال برومو الحلقة وهي تتحدث عن إصابتها بمرض السرطان، ما أحدث حالة من القلق على الفنانة الشابة .

وأظهر البرومو الخاص بالحلقة التي من المقرر أن تذاع بعد غد الجمعة، عبر قناة "بين دراما" أنها ظلت تبكي كثيرًا فور علمها بالخبر، وستظهر "شيماء" في الحلقة رفقة زوجها محمد كارتر.

ألا أن شيماء سيف نفت الخبر، حيث كتبت فى خاصية ستورى إنستجرام "بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد".

ونافست شيماء سيف فى شهر رمضان بمسلسل الزوجة 18 امام حسن الرداد وناهد السباعى .