  • الأربعاء 19 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر12:51 م
بحث متقدم
بن سلمان

الأمم المتحدة تفاجئ "بن سلمان" بهذا القرار

مريم بن شعبان

بعد رانيا يوسف.. فستان فاضح لفنانة شهيرة

ارشيف

السعودية تفاجيء إيران بهذا الأمر

ارشيفية

مقتل 600 داخل مسرح.. أسوأ حريق في تاريخ أمريكا

الديهي

بالفيديو.. الديهي: "اللي بيحصل دا حاجة تكسف"

ارشيف

مذبحة للعاملين بـ "بي إن سبورتس" القطرية

أحمد موسي

أحمد موسى: اللى هيشغل بى إن سبورت هبلغ عنه

هشام عشماوي

"خطة خداع وتمويه".. أسرار جديدة في تسليم عشماوي

التحالف العربى

التحالف يوجّه ضربة جديدة للحوثيين

عهد التميمي

إصابة عهد التميمي في حادث سير مع عائلتها

قاضي التخابر: القضاء هو حارس الشرعية

الحياة السياسية

المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

نجل مطربة شهيرة يروي أغرب موقف جمعه بعمرو دياب

#

قرار مفاجئ للسجناء بالسعودية

#

برهم صالح: أمن الخليج هو أمن العراق

#

تخالف مصر.. السعودية تعلن موعد عيد الفطر

صدى البلد

التخابر

أحمد موسى

محمد شيرين فهمي

تحدث المستشار محمد شيرين فهمي قاضي قضية التخابر عن الدور الذي يقوم به القضاء المصري قائلاً: القضاء هو حارس الشرعية، والحامي للحرية مؤكدًا أن الحماية القانونية للحريات لا تكون بمجرد إصدار القوانين وإنما بالتعرف على مبادئها وتطبيقها.

وأضاف فهمي خلال لقطات حية عرضها الإعلامي أحمد موسي من جلسة محاكمة 23 متهمًا في قضية التخابر مع حركة حماس، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،بأن القضاء هو حارس الشرعية والضامن للمشروعية والحامي للحرية، مؤكدا أن القاضي لا يخض في استخلاص حكمه القانوني إلا لضميره، ولا يرتفع قدره برفعة وظيفته.

وتابع: "ضمير القاضي ليس أسطورة قديمة والقسم الذي يؤدوه القضاة أن يحكموا بالعدل حسب العقيدة واليقين"، مشددًا على أن القاضي إذا لم يصل إلى اليقين القضائي بتعين عليه أن يحكم بالبراءة.

وواصل حديثه: "إذا خلت الدعوى من دليل قاطع فلا يلتزم للمتهم تقديم دليل براءاته إلا أنها لا تصلح لإدانته"، مشيرًا إلى أن الأحكام القضائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

لماذا يكره الإخوان المسلمون الشيخ الشعراوي

محمود سلطان

كل الفواتير سندفعها نحن

فراج إسماعيل

هل غابت(المرحمة) بين المصريين؟

د. هشام الحمامي

«دموقراطية» الكنيسة

القس مكاريوس فهيم قليني

طوفان نوح بين العلم والدين

ياسر أنور

نبش عقلاني في"دفتر الخلافة"

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» دلافين تغزو شواطئ العراق
» فنانة شهيرة من داخل المستشفى: "ادعولى"
» بدون خدع سينمائية.. صورة مرعبة لكلاب تمشي على الماء
» إيران تتوعد أمريكا بهذا الأمر
» خبر سار من «الشباب والرياضة» بشأن أمم أفريقيا
» السعودية تفاجيء إيران بهذا الأمر
» مطرب شهير مصاب بمرض ليس له علاج
» النواب يقرر زيادة حوافز أساتذة الجامعات
» شاب يطرد أمه من المنزل بطريقة مهينة
» كتاب مقدس فى قاع المحيط.. تفاصيل مثيرة
» لخلافات مع خطيبته.. انتحار شاب بالقليوبية

استطلاع رأي

برأيك.. ما هو أفضل فيلم تم عرضه بعيد الفطر؟

  • عصر

    03:40 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:56

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:40

  • مغرب

    19:07

  • عشاء

    20:37

من الى
الكارتة
محررة المصريون مع مدير معرض العسيلي بـ"فيصل"
بعد 40عامًا.. أسرار جديدة عن اقتحام «جهيمان» للحرم المكي
تويتر
الكوافيرات