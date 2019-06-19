» بلاغ يتهم معتز مطر بالتحريض على إفساد كأس الأمم الأفريقية

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قضايا وحوادث

معتز مطر
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تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام ضد الهارب معتز مطر، بتهمة التحريض على نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية عن طريق استخدام القوة وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد، وذلك مع اقتراب استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية.

ونص محمود فى بلاغه، أن الخائن معتز مطر حرض أنصار جماعة الإخوان الإرهابية على نشر الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصري تزامنًا مع افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة من خلال تحريضه على التظاهر والتجمهر وافتعال أعمال شغب مع قوات الشرطة خلال البطولة.

وأضاف محمود، أن العميل الهارب معتز مطر يتلقى تعليمات بصفة دورية من جهاز المخابرات التركي والقطري لنشر الفوضى فى مصر بظهوره يوميًا فى برنامجه المشبوه على قناة الشرق الإخوانية وتحريضه ضد مؤسسات الدولة والانقلاب عليها وإسقاطها، مشيرًا إلى أن العميل معتز مطر خائن لوطنه مقابل أموال يتلقاها من جهات أجنبية معادية للدولة المصرية ولا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية .

وأكد محمود فى بلاغه، أنه سبق وأن تقدم ضد العميل الهارب بعدة بلاغات لتحريضه على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة وإهانة السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية وصدر ضده العديد من الأحكام بالسجن فى الجرائم التى ارتكبها.

وأشار محمود إلى أن الخائن معتز مطر تلقى تعليمات مباشرة من جهازي المخابرات التركي والقطري والتنظيم الدولى للإخوان، لإفساد بطولة كأس الأمم الأفريقية وارتكاب أعمال عدائية وتخريبية ضد مؤسسات الدولة للتدليل على وجود انفلات أمنى وعدم استقرار في البلاد وعجز الدولة المصرية على السيطرة على الأوضاع الأمنية وإثارة الذعر والخوف فى نفوس الأشقاء الأفارقة ونقل صورة مشوهة عن الوضع الداخلي المصري.

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ العميل الهارب الخائن معتز مطر، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، واخطار الانتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.

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