» العراق.. حريق بالقصور الرئاسية

19 يونيو 2019 - 01:22 م

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن حريقًا اندلع في القصور الرئاسية بالبصرة.

ونقلت صحيفة السومرية نيوز، عن المصدر أن "حريقا اندلع داخل القصور الرئاسية في البصرة، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أية خسائر بشرية".

وأضاف المصدر أن "فرق الدفاع المدني تحاول إخماد الحريق"، مشيرًا إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعددًا من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.