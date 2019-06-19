» "التعليم" تزف بشرى سارة لمعلمى الفيوم

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رد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على استفسار أحد المعلمين بشأن تثبيت 250 معلمًا فى محافظة الفيوم بعد أن تقدموا بأوراقهم إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين منذ 9 أشهر ماضية.

وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين على ذلك الأمر خلال جروب "تمرد معلمي مصر" قائلاً: "كل القرارات تراجع عند المستشار القانونى.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قائلا :" أرجو أن تطمئن فالوزارة تعمل لصالح المعلمين، ولَك فى زملائك الذين حصلوا على تدريبات الترقيات العام الماضى أسوة فالوزارة أصدرت قرار بأثر رجعى عام كامل لكى لا يضار أحد".


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