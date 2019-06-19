» "التعليم" تزف بشرى سارة لمعلمى الفيوم

إيمان هاني
رد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، على استفسار أحد المعلمين بشأن تثبيت 250 معلمًا فى محافظة الفيوم بعد أن تقدموا بأوراقهم إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين منذ 9 أشهر ماضية.
وقال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين على ذلك الأمر خلال جروب "تمرد معلمي مصر" قائلاً: "كل القرارات تراجع عند المستشار القانونى.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قائلا :" أرجو أن تطمئن فالوزارة تعمل لصالح المعلمين، ولَك فى زملائك الذين حصلوا على تدريبات الترقيات العام الماضى أسوة فالوزارة أصدرت قرار بأثر رجعى عام كامل لكى لا يضار أحد".
عصر03:40 م
فجر
03:14
شروق
04:56
ظهر
12:01
عصر
15:40
مغرب
19:07
عشاء
20:37