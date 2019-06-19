جلسة استماع لـ"مغتصبة" نيمار

19 يونيو 2019 - 02:22 م

خضعت عارضة الأزياء ناجيلا ترينداد، التي تتهم نيمار نجم سان جيرمان الفرنسي باغتصابها في باريس، لجلسة استماع بشرطة مدينة ساو باولو البرازيلية.

وطلبت الشرطة من الفتاة هاتفها المحمول، لكن الشابة قالت إنها أضاعته بعد جلسة الاستماع الأولى لها في 7 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن الهاتف بقي في سيارة محاميها السابق أو في المنزل الذي ذهبت إليه بعدما غادرت مركز الشرطة.

وكانت "ناجيلبا" قد كشفت الأسبوع الماضي عن تعرضها لسرقة جهاز لوحي إلكتروني، والذي يحتوي على الجزء الثاني من تسجيل الفيديو الذي تقول إنه يوفر أدلة على تعرضها للاغتصاب من قبل نيمار.

ونفى "نيمار" التهمة الموجهة إليه، مبينًا أن الأمر يتعلق بعلاقة جنسية بالتراضي مع الفتاة التي تعرف عليها في شبكات التواصل الاجتماعي.