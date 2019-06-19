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سيدة تصارع الموت بسبب موكب الأمير ويليام

قضايا وحوادث

الامير وليام وزوجته
الامير وليام وزوجته

متابعات - أمينة عبد العال

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 تصارع سيدة مسنة الموت الآن بعد أن صدمها موكب للأمير وليام وزوجته.

وتحقق السلطات البريطانية في حادث اصطدام دراجة نارية للشرطة- كانت ترافق دوق ودوقة كامبريدج - بسيدة عجوز في جنوب غرب لندن.

وقع الحادث في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر الإثنين عندما كان الزوجان الملكيان في طريقهما إلى وندسور لحضور قداس في كنيسة سانت جورج.

وقالت الشرطة إن السيدة، وهي في الثمانينيات من العمر، في حال حرجة بمستشفى.

ذكر قصر كنسينجتون في لندن أن الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون أصيبا "بقلق وحزن شديدين" بسبب الحادث، وأرسلا "أطيب تمنياتهما" إلى السيدة.

وأُحيلت القضية إلى المكتب المستقل الخاص بسلوك الشرطة، الذي قال إن تحقيقهم "في مراحله المبكرة للغاية وأن الضابط المعني يساعد في التحقيقات كشاهد."

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