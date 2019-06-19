» الحكومة تزف بشرى سارة لمتضررى النوبة والسد العالى

19 يونيو 2019 - 03:38 م

أكد عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، فتح باب صرف تعويضات لمتضررى النوبة الذي لم يسبق تعويضهم من متضررى بناء وتعليه السد العالى، مضيفًا اللجنة الوطنية لصرف التعويضات تبدأ في تلقى رغبات الطلبات من أهالى النوبة يوم 25 يونيو الجارى لمدة 21 يوما على أن تقدم هذه الطلبات بمحافظة أسوان ، ويعقبها الإعلان عن أسماء مستحقى التعويضات خلال 10 أيام من إنتهاء تلقى الطلبات.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن باب التظلمات سيفتح أيضا لمدة 10 أيام ، مضيفا أنه للمستحق طلب الحصول على تعويض نقدى بواقع 25 ألف جنيه للفدان.

وأوضح أنه سيتم التعويض العينى الأهالى المتضررين من تعليه السد العالى من خلال تمليكهم من الأراضى التى قاموا بالبناء عليها وتحرير عقود بأسم كل مستحق أو ورثته ، لافتا إلى أن هناك بعض المتضررين يستحقون اراضى قابلة للزراعة والبعض الأخر وحدات سكنية.