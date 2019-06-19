برلماني يشيد بإطلاق أول منصة إلكترونية لذوي الإعاقة

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حسن علام- متابعات

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البرلمان

ذوي الإعاقة

ابتسامة

أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بحرص كل من الدولة ممثلة في حكومتها، بالإضافة إلى القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ومساعدتهم على التمتع بحياة كريمة، من خلال توفير فرص العمل والتدريب.

وأكد متولي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين مؤسسة "ابتسامة" و"فودافون مصر لتنمية المجتمع"، بإطلاق أول منصة إلكترونية لذوي الإعاقة في مصر"Majidah"، سيمثل خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف بالاعتماد على الربط الإلكتروني وتوفير أول قاعدة بيانات مجمعة لكل من ذوي الإعاقات، وأصحاب الأعمال، والمنظمات والشركات المختصة بالتدريب ومنظمات المجتمع المدني وكذلك الجهات المانحة، لتصبح المنصة حلقة الوصل بين كل هذه الأطراف.

وأوضح النائب، أن مصر لديها ما يقارب 15 مليون شخص من ذوي الإعاقة، وهم جزء أساسي من المجتمع وقادرين على العطاء والعمل وتحقيق نتائج عظيمة، وما علينا سوى توفير فرص العمل التي تتناسب مع طبيعة الإعاقة وتوفير التدريب اللازم لهم.


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