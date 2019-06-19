الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة اليوم الأربعاء

19 يونيو 2019 - 05:00 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية جديدة اليوم الأربعاء، تتعلق بالقصاص بالقتل من بعض الجناة الذين ارتكبوا جرائم بشعة.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة نجران، وفيما يلي نص البيان:

أقدم / علي بن نادر بن صالح آل الحارث – سعودي الجنسية – على قتل / منصور بن سالم بن صالح آل الحارث – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه عدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / علي بن نادر بن صالح آل الحارث – سعودي الجنسية – اليوم الأربعاء 16 / 10 / 1440 هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.

كما أكدت وزارة الداخلية تنفيذ حكم القتل قصاصاً بإحدى الجانيات بمنطقة نجران، وفيما يلي نص البيان:

أقدمت / فاطمة علي حسين السالمي – يمنية الجنسية – على قتل / سابرة محمد سعد آل سدلة – يمنية الجنسية – وذلك بخنقها ثم إشعال النار بجسدها مما تسبب في وفاتها ثم الاستيلاء على ذهبها الذي كانت ترتديه.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقها صك يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجانية / فاطمة علي حسين السالمي – يمنية الجنسية – اليوم الأربعاء 16 / 10 / 1440 هـ بمدينة نجران في منطقة نجران.