فيديو.. العالم يشهد اكتشاف حيوان جديد

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وكالات

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اعترف العلم الرسمي بنوع جديد من القطط، وجرى إدراجه في قوائم الحيوانات، بعد اكتشافه في جزيرة كورسيكا التي تقع إلى الغرب من إيطاليا.

فبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، تم التأكد من أنه يختلف فعلا عن باقي فصائل القطط المعروفة حاليا.

?وأشارت الصحيفة إلى أن النوع الجديد من القطط يمتاز بحجم أكبر، مقارنة بالقطط الأخرى، كما أن له أذنين أكثر عرضا ووساعة، ويصل طول القط الواحد (أي من الرأس وحتى آخر الذيل) إلى 90 سم، وتمتاز بشوارب قصيرة وأسنان متينة، وتوجد به بقع ملونة شبيهة بالخاتم على منطقة أعلى القدم.

?وقال المسؤول في المكتب الوطني للصيد والحياة البرية بيير بينديتي، إن هذا القط كان معروفا في المنطقة لكن لم يجر تحديده علميا، "ولكن لم يتم تحديدها علميا لأنها حيوان يميل إلى التخفي وله عادات ليلية".

ويوجد 16 قطا فقط من هذا النوع ، وتبذل هيئات البيئة جهودا في الوقت الحالي من أجل الحفاظ على بقائها.

ووصف بيير بينديتي، المسؤول في المكتب الوطني للصيد والحياة البرية، الاكتشاف أنه "رائع"، وأضاف "حجمها وذيلها الذي أكسبها اسم القط الثعلب في جميع أنحاء الجزيرة".


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