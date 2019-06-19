فيديو.. الخطيب يروي موقفًا لا يُنسى مع الشعراوي

19 يونيو 2019 - 05:59 م

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، بالتزامن مع ذكرى وفاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، لـ محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، يروي فيه موقفًا إنسانيًا جمعه بـ"الشعراوي"، فى منزل الأخير.

وقال "الخطيب"، في حوار تليفزيوني سابق، إنه دُعي لتناول الغداء في منزل "الشيخ الشعراوى" وجلس على مائدة الطعام وعقب انتهاء الجميع من تناول الطعام وانصرف الجميع عن المائدة قام الشيخ وأغلق الباب وبدأ فى جمع الطعام النظيف وتهيئته من جديد ورفض أن أساعده فى ذلك، ثم دعا أخواتنا السواقين وأفراد الأمن لتناول الأكل.

وأضاف: "عند الانصراف أصاب "الشيخ" بعض الإجهاد والتعب جعله يحيينا وهو جالسًا بعدما كان واقفًا في بادئ الأمر وعندما سلم عليه صديقي الذى كان يسبقنى قام الشيخ بتقبيل يده وقال له هذه تحيتى بدلًا من الوقوف.. فقمت أنا بتقبيل رأسه حتى لا يكرر هذه الواقعة معى".