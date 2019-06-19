بعد موجة التراجعات.. أسعار الدولار في التعاملات المسائية

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شهدت أسعار صرف الدولار استقرارًا نسبيًا، أمام الجنيه المصري، في التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 19 يونيو 2019، بعدد من البنوك العاملة بمصر، وذلك بعد موجة من التراجعات شهدها الدولار خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت أكثر من جنيه وعشرة قروش منذ بداية العام الجاري 2019.

وبلغ سعر الدولار في بنوك مصر والأهلي المصري والبنك التجارى الدولى والمصرف المتحد والبنك العربى الافريقى الدولى 16.69 جنيها للشراء، 16.79 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 16.71 جنيها للشراء، 16.81 جنيها للبيع.


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