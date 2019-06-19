"التخطيط":هذه الوظائف ستختفي خلال 4 سنوات

19 يونيو 2019 - 08:17 م

توقعت الدكتورة ندى مسعود، مستشار وزير التخطيط، اختفاء 50% من الوظائف الحالية خلال 4 سنوات، في ظل التطورات الناجمة عن الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد: "الوظائف التي ستختفي مرتبطة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، ومن بينها الصحافة الورقية وأنشطة والسكرتارية والمحاسبة وبعض الأنشطة البنكية، ووظائف بقطاع التأمين".

وأضافت "من المتوقع أيضا ظهور وظائف جديدة في مجالات البرمجة، والهندسة الحيوية"، مشيرة إلى أن نظام التعليم الجديد يتواكب مع التطورات التكنولوجية.

وذكرت أن الهيئة القومية للتدريب، يقوم بتدريب كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة استعدادا للتطورات التكنولوجية المتوقع حدوثها الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هناك تجاوب كبير من قبل المتدربين، وهو ما سيؤدي إلى تغير نسبة الوظائف المتوقع اختفاؤها، في ظل حيوية الاقتصاد المصري.