أبو ريدة: تقابلت مع صلاح في تمرين المنتخب وأخبرني بهذا الأمر

20 يونيو 2019 - 06:12 ص

كشف هاني أبو ريدة - رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة - عن تفاؤله بإمكانية حصد مصر لكأس الأمم الأفريقية ، مؤكدًا لقائه بالنجم المصري محمد صلاح في التمرينات.



وقال "أبو ريدة" في تصريحات "تايم سبورت" : "صلاح مختلف تماما في هذا المعسكر عن تلك المعسكرات التي حضرها بعد كأس العالم الماضي ، فهو رائق المزاج ولديه حماس كبير لاستعادة البطولة".



وأضاف: "قابلته ووعدني ببذل قصارى جهده للفوز بالبطولة ، فهو ينافس على جائزة الحذاء الذهبي ، والفوز بالبطولة سيعزز من فرصه في المنافسة".



