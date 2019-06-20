أول ظهور لـ"رنا هويدي" بعد أزمة الفيديوهات الفاضحة

20 يونيو 2019 - 06:29 ص

حرصت الإعلامية رنا هويدي على التواصل مع جمهورها بعد إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة قضية المقاطع الفاضحة.



ونشرت "رنا" فيديو لنفسها عبر صفحتها بـ"انستجرام" ،ظهرت به في إحدى صالونات التجميل“، حيث قامت بتغيير لون شعرها واعتماد ”لوك“ جديد لها، من تنفيذ مصفف الشعر حسن برجي، وحملت في الفيديو طفلًا صغيرًا تحدثت معه قليلًا وبادلته القُبلات.



وعلقت رنا هويدي على الفيديو قائلًة: ”الأطفال فعلًا أحباب الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يخليك لأهلك يا قلبي أنت علااااوي حبيبي“.



