رسميًا.. "شوبير" يعلن مد القيد الأفريقي للأندية

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أعلن الإعلامي أحمد شوبير، مد فترة القيد الأفريقي، بعد فترة كبيرة من إثارة الجدل حول هذا الأمر الآونة الأخيرة.

وقال "شوبير"، في برنامج "سوبر تايم": "رسميًا مد فترة القيد الأفريقي،  حتى يوم 31 يوليو المقبل".

وفي نفس السياق، علق هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، على مد فترة القيد قائلًا: "ده كان مطلب النادي الأهلي وده مطلب شرعي، وكل الأندية هتستفيد فيها".


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