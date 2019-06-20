إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز

20 يونيو 2019 - 09:34 ص

أسقطت إيران صباح اليوم الخميس، طائرة مسيرة أمريكية بصاروخ في المياه الدولية فوق مضيق هرمز، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، في خبر عاجل لها.

ذكرت محطة "برس تي في" الإيرانية، أن الحرس الثوري الإيراني أسقط طائرة مسيرة أمريكية للتجسس في محافظة هرمزجان بجنوب شرقي البلاد، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت المجال الجوي للبلاد.

ونقلت القناة عن بيان للحرس الثوري أن الطائرة من طراز "غلوبال هوك" ومصنوعة في الولايات المتحدة، وتم إسقاطها في منطقة كوه مبارك.