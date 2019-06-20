» "الفراعنة" يستعين بـ"جهاز سحرى"

20 يونيو 2019 - 09:52 ص

استلم الجهاز الطبى لمنتخب مصر، جهاز "إنديبا تي كير" وهو جهاز جديد لعلاج إصابات الملاعب، ويقلل زمن الاستشفاء من الإصابات ويساعد على سرعة التعافي والعودة للنشاط الرياضي.

ويستخدم هذا الجهاز من قبل أكبر الفرق الرياضية العالمية، للعلاج من إصابات الملاعب العضلية والعظمية.

ويعد الجهاز هو الأول من نوعه الذي يتم استخدامه في مصر، حسب بيان الاتحاد، وتم شراؤه "استمرارًا لسياسة التطوير المستمرة التي يقوم بها الجهاز الطبي للمنتخب الأول وبعد الحصول على أحدث الأجهزة المستخدمة لإعادة الاستشفاء بالعالم".

محمد أبو العلا طبيب المنتخب، قال إن وجود هذا الجهاز يساعد على سرعة الاستشفاء وتأهيل اللاعبين للعودة إلى الملاعب، والارتقاء بالمستوى الصحي والبدني للفريق.

‎كما يساهم الجهاز وفقًا للدراسات العلمية، في تقليل الألام والالتهابات، ويساعد على تجديد الأنسجة، ‎ويوفر الكثير من وقت الاستشفاء أثناء علاج إصابات الملاعب، ويمكن استخدامه عقب الإصابة مباشرة، كما أنه يتميز بصغر حجمه وسهولة حمله.