دولة اسلامية تفتى بتحريم لعبة "ببجى"

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متابعات حنان حمدتو

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انودنيسيا

لعبىة ببحى

أفتى مجموعة من رجال الدين الإندونيسيين، بتحريم  لعبة الفيديو الشهيرة ” PUBG “، باعتبار أن العنف الموجود فيها ” مناف للإسلام ويمكنه خلق إدمان خطير لدى اللاعبين.

وأوضح مجلس علماء مقاطعة ” أتشه ” في جزيرة سومطرة أن هذه الفتوى “تؤكد أن لعبة PUBG والألعاب التي تشبهها محرمة، لأنه يمكنها أن تحث على العنف وتغير سلوك الأشخاص  “.

ولفت المجلس إلي أنه لا يستبعد تعديل هذه الفتوى لتشمل ألعابا عنيفة أخرى، كما أوضح عضو المجلس، فيصل علي، أن أطفال المقاطعة أصبحوا مدمنين على اللعبة، وأن ردة فعلهم صارت عنيفة عند محاولة منعهم من متابعة اللعب.


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