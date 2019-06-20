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مفتي الجمهورية: "نريد الإنارة لا الإثارة"

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الدكتور شوقي علام - مفتي الديار المصرية
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دي إم سي

أسامة كمال

شوقى علام

علق الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على المقولة التي تقول إننا نصلي الفجر في موعد خاطئ، قائلًا: "بحثنا هذه المقولة بحثًا مستفيضًا في أوقات مختلفة".

وأوضح علام، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، ، أن الكل اتفق أن صلاة الفجر التي نصليها من مجرد سماع الأذان صلاة صحيحة قطعًا.

ووجه مفتي الجمهورية، الشكر لكل إعلامي يريد توضيح الصورة من خلال توضيح المسائل بصورة سليمة، معقبًا:  "نحن نريد الإنارة لا الإثارة التي تضر، ونريد أن نوضح الصورة الحقيقية للمسلمين جميعًا والمصريين بصفة خاصة".

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن هناك مجموعات إرهابية سرقت حيز الإفتاء إلى غير ما جاء به الإسلام.


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