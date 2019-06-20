حقيقة نقل محمد منير لمستشفى بألمانيا

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محمد منير
محمد منير

متابعات-علا خطاب

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تداولت أخبار عن خضوع الفنان محمد منير لعملية جراحية في ألمانيا، ما أثر قلق جمهوره ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول حقيقة الأمر كشف الموزع الموسيقي شريف نور الذي يتولى قيادة الفرقة الموسيقية لمنير، عن أنه كل ما تردد حوله خضوعه لعملية جراحية مجرد شائعات، مؤكدًا أنه أجري اتصالاً هاتفيًا به ليطمئن على صحته ووجده حاليًا في إسبانيا ويقضى أوقات سعيدة بأحد المطاعم في "بون".

وأوضح شريف نور عبر حسابه على "فيس بوك"، أن محمد منير حزن بشدة بسبب تلك الشائعة التي انتشرت حوله .



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