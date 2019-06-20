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"أبوكي طلق أمك أو خلعته مش هتفرق"..رد جمعة على سؤال فتاة

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الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء
الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء

إيمان هاني

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رد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال فتاة له قائلة: إن والدها على قيد الحياة، ولكنه انفصل عن والدتها، فهل يجوز أن يكون وليها في الزواج جدها لوالدتها، وليس والدها.

وقال "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية عبر صفحته على موقع "اليوتيوب"، مخاطبًا السائلة: "أبوكي موجود، كون طلق والدتك أو خلعته مش هتفرق، فهذا لا علاقة له بالولاية، هتفضلي بنت أبوكي ده لحد ما تموتي".

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، أنه طالما والد الفتاة موجود على قيد الحياة فهو وليها.


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