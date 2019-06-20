» رئيس "كاف": السيسى وفي بوعده فى 5 أشهر فقط

20 يونيو 2019 - 11:50 ص

عقد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم باستاد القاهرة قبل 24 ساعة على افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

وقال رئيس "كاف": كنت أفكر أنني سأحضر مؤتمرًا صحفيًا تأملت منذ انتخابي رئيسًا عندما التقى جميع المشاركين في الكرة الأفريقية وقلت وقتها لطريق كان مليئًا بالصعوبات وأنتم بصفة خاصة تغلبتم عليها كإعلاميين للنهوض بكرة القدم والرياضة بصفة عامة واليوم أحمد الله أننا اتخذنا كل مايلزم لتنظيم البطولة بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في تاريخ القارة السمراء.

وأضاف تنظيم البطولة في الصيف كان قرارًا حاسمًا وكان هناك العديد من التحديات لتنظيم تلك النسخة الاستثنائية، ولا يمكننا أن نغفل دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي نجح في الالتزام بوعده بتنظيم البطولة خلال 5 أشهر فقط.

وتابع : الآن كل شىء على أفضل ما يرام والإشارة خضراء للنجاح وتقديم بطولة رائعة، وهناك أمثلة لأنها ستكون استثنائية مثل حفل القرعة الذي أقيم عند سفح الأهرامات والتي كانت لا مثيل لها.

وأشاد رئيس "كاف" باللجنة التنفيذية، وقال إنها نجحت في اتخاذ كل الإجراءات والقرارات الصعبة لضمان نجاح البطولة، موضحًا أنه سيتم استخدام تقنية الفار بدءًا من ربع النهائي، وسيكون هناك بطولة رائعة وسنشاهد نهائي مميز وهو ما أتوقعه.

وفي ختام كلمته وجه الشكر للاعلاميين وقال: "نحن في سفينة واحدة وعلينا الاتحاد لضمان نجاح البطولة."