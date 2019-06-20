قرارات جمهورية جديدة للرئيس تعرف عليها

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 437 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية بشأن التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي مصر وبنجلاديش والموقعة في القاهرة بتاريخ 2 – 7 – 2018 وذلك مع شرط التصديق.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 259 لسنة 2019 بشأن تعيين المهندس أمير سيد أحمد حسن مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط العمراني لمدة عام اعتبارًا من 27 – 5 – 2019.

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 266 لسنة 2019 بشأن تخصيص قطع الأراضي المبنية فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الأقصر ووفقا للوحات والإحداثيات المرفقة لصالح القوات المسلحة.

كما أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 267 لسة 2019 بشأن تخصيص مساحة 106096 فدان تعادل 449348041 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بني غالب بمحافظة أسيوط طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة أسيوط لاستخدامها كمنفعة عامة غي إقامة جبانات مسيحين وفقا للقواعد المهمول بها في هذا الشأن.

نشر ذلك في الجريدة الرسمية.


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