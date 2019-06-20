» بالون طائر ينحرف عن مساره وعلى متنه 11 راكبا

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الأقصر

بالون طائر

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدنى، بأن بالونا طائرا انحرف صباح اليوم الخميس غرب الأقصر، نظرًا لشدة الرياح فى ذلك الوقت، ما أدى إلى هبوط البالون بشكل طبيعى وآمن فى منطقة جبلية.

وأوضحت المصادر، أن البالون كان على متنه 11 راكبًا وقامت وزارة الطيران المدنى فور إبلاغها بالواقعة بالتواصل مع قوات البحث والإنقاذ التابعة للقوات المسلحة المصرية لاتخاذ التدابير اللازمة والتحرك بسرعة.

وأشارت المصادر إلى أنه تم الدفع بطائرة للبحث عن البالون وتم تحديد موقعه والعثور على البالون بحالة جيدة وهبوطه بشكل طبيعى وآمن وتم الاطمئنان على جميع الركاب الموجودين على متنه.


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